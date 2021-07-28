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بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع مجلس الأمن الروسي

08:09 م الأربعاء 28 يوليه 2021
بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع مجلس الأمن الروسي

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف

روسيا - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ،اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الوضع في أفغانستان.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بيسكوف قوله "خلال الجلسة، ناقش المشاركون القضايا الحالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا وإلى جانب ذلك، تطرقوا إلى القضايا الحالية على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أفغانستان وحول الحدود الأذربيجانية الأرمنية".

وأضاف بيسكوف أن الاجتماع حضرته رئيسة مجلس الاتحادية الروسي (مجلس الشيوخ) فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين والممثل الرئاسي الخاص سيرجي إيفانوف.

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