موسكو ودمشق توقعان مذكرة جديدة لفتح رحلات الطيران بين حلب وروسيا

روسيا - (أ ش أ)

وقعت شركة النقل واللوجستيات الروسية "أفياديلو"، والمؤسسة العامة للطيران المدني السورية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم، تتضمن فتح خط طيران جديد بين حلب ومدينة كراسنودار الروسية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأكد مدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري، باسم منصور، أن "الهدف من مذكرة التفاهم هو تفعيل رحلات الطيران الجوية بين سوريا وروسيا، حيث تعمل الآن الخطوط الجوية السورية وشركة "أجنحة الشام" للطيران بين دمشق وموسكو"، لافتا إلي أنه "عبر هذه المذكرة سيتم العمل على تفعيل خط حلب - كراسنودار في روسيا، ما يسهم بتدفق حركة النقل الجوي والبضائع والركاب وينعكس إيجابا على الفعاليات الاقتصادية والصناعية"، وذلك وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

بدوره أوضح، وليد أبو شهلا، المدير العام لشركة النقل واللوجستيات الروسية "أفياديلو"، أن تفعيل حركة النقل والخطوط الجوية بين روسيا وسوريا يشكل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الشحن الجوي وزيادة وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع واختصار الزمن في نقل الركاب وحركة الشحن.

من جانبه، قال مدير العلاقات الخارجية في شركة "أفياديلو" أرتيوم بيتيه: "بالتعاون مع وزارة النقل في سوريا تم وضع خطة عمل لإعادة حركة الطيران وفتح الخطوط الجوية بين روسيا وسوريا".

وأعرب عن أمله بإعادة فتح جميع الخطوط الجوية بين البلدين في القريب العاجل، بعد ذلك أطلع الوفد الروسي من شركة "أفياديلو" على واقع حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي، وزار صالات قدوم المسافرين والمغادرين وشحن البضائع وتعرف على مدى جاهزية المطار لنقل الركاب والشحن الجوي.