منظمة غير حكومية: مقتل وإصابة وتعذيب وإقالة أكثر من 30 صحفيا في أفغانستان العام الحالي

كابول- (د ب أ):

ذكرت منظمة غير حكومية تدعم حرية الإعلام في أفغانستان في أحدث تقرير لها أن أكثر من 30 صحفيا وعاملا بوسائل الإعلام إما قتلوا أو أصيبوا على أيدي متشددين أو تعرضوا للتعذيب من قبل مسؤولين حكوميين أو الإقالة من قبل أصحاب مؤسسات إعلامية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وطبقا للتقرير الصادر عن منظمة "ناي" غير الحكومية، فقد قتلت صحفية في كابول وصحفي محلي في انفجار قنبلة وخلال صراع على التوالي وأصيب مدير إحدى الإذاعات المحلية على أيدي أحد أمراء الحرب في إقليم غزني، الذي مازال في المستشفى.

كما تم إقالة 26 موظفا من مؤسسة "باوار" الإعلامية من عملهم بإقليم بلخ شمال البلاد وتم إقالة أربعة موظفين من قبل نائب الرئيس، أمر الله صالح في وزارة الشؤون الداخلية، الذين تم اتهامهم بتبادل معلومات مع منافذ إعلامية.

وأضافت منظمة "ناي" في تقرير صحفي في هذا الصدد أن الصحفيين المحليين كانوا يشكون بشأن عدم حصولهم على معلومات من مسؤولين محليين بإقليم بلخ.

وأدان التقرير الصحفي للمنظمة أيضا إطلاق النار بشكل جماعي على عاملين بوسائل الإعلام.