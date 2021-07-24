Masrawy logo white

الرئيس الإيراني: أولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة هي الحوار مع الجيران

10:41 م السبت 24 يوليه 2021
الرئيس الإيراني: أولوية الدبلوماسية للحكومة القادمة هي الحوار مع الجيران

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي

طهران - (د ب أ)

أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الحوار مع الجيران هو أولوية الدبلوماسية للحكومة الإيرانية القادمة، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق مساء اليوم السبت، اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب أن تطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا في متناول اليد في ضوء الثقة السياسية المتبادلة، مشيرا إلى أنه يجب إعداد خطة شاملة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على هذا الصعيد في أقرب فرصة بإشراف خبراء من الجانبين وتنفيذها بموافقة قادة البلدين.

وأضاف رئيسي أن "تاريخ الأخوة بين البلدين وتاريخ الصداقة بين الحكومتين عميق الجذور وقوي لدرجة أن التطورات الإقليمية والدولية لم تكن قادرة على إضعافها".

ووصف الرئيس الايراني المنتخب سلطنة عمان جارا موثوقا وشريكا قيّما لإيران، مضيفا القول "إنه نظرا لمستوى الثقة القائمة بين البلدين، فان تطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية يعد هدفا في متناول اليد تماما".

وأكد رئيسي أن "التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية الدبلوماسية للحكومة الثالثة عشرة (القادمة)".

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني الحكومة الإيرانية سلطان عمان طهران

الخبر التالى:

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا