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انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من إسبانيا

08:29 م السبت 24 يوليه 2021
انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من إسبانيا

اسبانيا

مدريد - (د ب أ)

انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بإسبانيا لفترة طويلة بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت شركة تشغيل شبكة التيار الكهربائي (آر إي إي) على موقع تويتر إن السبب هو حادث غير محدد لطائرة في فرنسا، تضرر بسببه أحد خطوط الجهد العالي.

لذلك تم قطع خط الجهد العالي الممتد من فرنسا إلى إسبانيا كإجراء احترازي.

وكانت صحيفة "لا فانجارديا" الفرنسية ذكرت أن الحادث أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا.

وكتب جهاز الدفاع المدني على موقع تويتر إن مقاطعة كتالونيا وحدها شهدت تأثر 146 ألف أسرة ومؤسسة أخرى بهذا الانقطاع.

وواصلت الصحيفة القول إنه تم الإبلاغ عن اضطرابات وأضرار أكبر من مناطق العاصمة مدريد والأندلس وإكستريمادورا وأراجون ونافارا.

وبحسب تقارير إعلامية عاد الوضع إلى طبيعته بعد نحو ساعة.

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