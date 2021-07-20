إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف مارس

تل أبيب- (د ب أ):

قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتزان هورويتز، الثلاثاء، إن الحديث عن فرض إجراءات إغلاق حاليا أمر "افتراضي"، وذلك بعدما سجلت إسرائيل ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسرائيل 2731 حالة إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي.

وكانت إسرائيل أعادت فرض بعض القيود التي تم إلغاؤها في أيار/مايو الماضي بعد حملة تطعيم ناجحة ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تفشي لطفرة دلتا المتحورة من كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن ما لايقل عن 26 شخصا في حالة حرجة، بينهم 01 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال هورويتز لصحيفة "يديعوت أحرونوت "إن وزارة الصحة لا تفكر حاليا بشأن توصية بتشديد القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وأضاف: " الحديث عن إجراءات إغلاق أمر افتراضي. لا أود أن أبث الخوف في نفوس المواطنين. من ناحية أخرى، لن نتخلى عن المواطنين مثلما حدث في دول أخرى تخبر مواطنيها أن يتخلوا عن الكمامات ويقولون إنه لا يوجد فيروس كورونا".

وأكد الوزير أنه لا توجد خطط حاليا للتوصية بإغلاق مطار بن جوريون أو إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، مضيفا أنه على الحكومة التركيز بدلا من ذلك على تعزيز تطبيق القيود السارية.