Masrawy logo white

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف مارس

02:06 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف مارس

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

قال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتزان هورويتز، الثلاثاء، إن الحديث عن فرض إجراءات إغلاق حاليا أمر "افتراضي"، وذلك بعدما سجلت إسرائيل ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت إسرائيل 2731 حالة إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي.

وكانت إسرائيل أعادت فرض بعض القيود التي تم إلغاؤها في أيار/مايو الماضي بعد حملة تطعيم ناجحة ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تفشي لطفرة دلتا المتحورة من كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن ما لايقل عن 26 شخصا في حالة حرجة، بينهم 01 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قال هورويتز لصحيفة "يديعوت أحرونوت "إن وزارة الصحة لا تفكر حاليا بشأن توصية بتشديد القيود المفروضة لاحتواء الوباء.

وأضاف: " الحديث عن إجراءات إغلاق أمر افتراضي. لا أود أن أبث الخوف في نفوس المواطنين. من ناحية أخرى، لن نتخلى عن المواطنين مثلما حدث في دول أخرى تخبر مواطنيها أن يتخلوا عن الكمامات ويقولون إنه لا يوجد فيروس كورونا".

وأكد الوزير أنه لا توجد خطط حاليا للتوصية بإغلاق مطار بن جوريون أو إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، مضيفا أنه على الحكومة التركيز بدلا من ذلك على تعزيز تطبيق القيود السارية.

فيروس كورونا في إسرائيل فيروس كورونا كوفيد19 إسرائيل

الخبر التالى:

دراسة: وفيات كورونا في الهند قد تكون "10 أمثال الحصيلة الرسمية"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا