بايدن يعترف أنه لا يمكن الفوز عسكريا في حرب أفغانستان

وكالات:

أكد البيت الأبيض، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن شعر أن الحرب على أفغانستان لا يمكن الفوز بها عسكريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان لم يستبعد شن ضربات جوية ضد طالبان إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.

و حدة القتال في أفغانستان منذ أوائل مايو عندما بدأ الجيش الأمريكي المرحلة النهائية لسحب قواته، وأعلنت طالبان أنها استولت مؤخرا على أكثر من 100 من أكثر من 400 مقاطعة في البلاد.