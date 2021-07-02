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مركز المصالحة الروسي : رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب

09:24 ص الجمعة 02 يوليه 2021
مركز المصالحة الروسي : رصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين في إدلب

إدلب

دمشق- أ ش أ:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة-: إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 15 عملية قصف في محافظة إدلب و16 في محافظة اللاذقية و7 في حلب و3 في حماة".

ورصد المركز الروسي -في وقت سابق- تنقلات للمسلحين في ريف إدلب مع تكثيف الهجمات على مواقع الجيش السوري.

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إدلب سوريا الحرب السورية جبهة النصرة

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