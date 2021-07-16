بايدن: فيضانات غربي ألمانيا مأساة

واشنطن - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعازيه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت غربي ألمانيا.

وفي أعقاب لقائه مع المستشارة بالبيت الأبيض اليوم الخميس، قال بايدن عن الفيضانات:" إنها مأساة... قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها".

كانت الفيضانات التي وقعت في غرب ألمانيا اليوم أودت بحياة ما لا يقل عن 58 شخصا، فضلا عن تدمير مناطق بأكملها.