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مستشارة ألمانيا تتعهد بدعم المتضررين من الفيضانات في بلادها

06:46 م الخميس 15 يوليه 2021
مستشارة ألمانيا تتعهد بدعم المتضررين من الفيضانات في بلادها

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

واشنطن - (د ب أ):

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم المتضررين من الفيضانات في بلادها.

وعلى هامش زيارتها الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، قالت ميركل اليوم الخميس إن الحكومة الألمانية ستقدم المساعدة في أي موقع تستطيع فيه ذلك.

وأضافت:" هذه أيام مروعة بالنسبة للناس في مناطق الفيضانات، أفكاري معهم، ويمكنهم أن يثقوا في أن جميع قوى دولتنا من الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات ستعمل معا كل ما يلزم لإنقاذ الأرواح وتجنيب الأخطار وتقليل الأزمة حتى في ظل أصعب الظروف".

أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الفيضانات ألمانيا

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