هاريس وميركل تؤكدان أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية

واشنطن - (د ب أ):

أكدت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية العلاقات الأمريكية الألمانية.

جاء ذلك في مستهل الجزء الرسمي من زيارة ميركل للولايات المتحدة.

ودعت نائبة الرئيس الأمريكي المستشارة الألمانية إلى مأدبة إفطار اليوم الخميس.

وقالت هاريس لدى وصول ميركل إلى المقر الرسمي لنائبة الرئيس إنها تشرفت للغاية بلقاء المستشارة الألمانية.

وأكدت ميركل ضرورة العمل المشترك من أجل "تعزيز القيم الديمقراطية".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أعلن أن اللقاء سيتضمن تبادل الآراء بشأن مجمل العلاقات الثنائية.

ومن المنتظر أن يستقبل بايدن ميركل في وقت لاحق مساء اليوم، في آخر زيارة رسمية تقوم بها ميركل لأمريكا بصفتها مستشارة ألمانيا.

ومن المنتظر أن تؤكد الزيارة على البداية الجديدة في العلاقات الألمانية الأمريكية التي تدهورت خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعد ميركل أول زعيم لدولة أوروبية يزور بايدن منذ توليه مهام منصبه في 20 يناير الماضي.

وكان بايدن دعا ميركل على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بريطانيا الشهر الماضي إلى زيارة أمريكا.

وأعلنت ميركل أنها لا تعتزم الترشح مجددا للمستشارية في الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر المقبل.