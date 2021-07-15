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قاضي المحكمة العليا الأمريكية براير: لم أقرر بعد متى سأتقاعد

04:11 م الخميس 15 يوليه 2021
قاضي المحكمة العليا الأمريكية براير: لم أقرر بعد متى سأتقاعد

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):

صرح القاضي ستيفن براير لشبكة "سي إن إن" إنه لم يقرر متى سيتقاعد من المحكمة العليا، وهو موقف من المؤكد أنه سيخيب آمال الليبراليين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي والسماح للرئيس جو بايدن بملء المنصب الشاغر.

وقال أقدم قاض (82 عاما) بالمحكمة لـ"سي إن إن" إن صحته سوف تكون العامل الرئيسي الذي يحدد قراره النهائي فيما تكون "المحكمة" العامل الثاني. وببساطة أجاب بالنفي عندما سئل عما إذا كان قد قرر موعد تقاعده ، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال براير وهو الآن القاضي الليبرالي الذي شغل المنصب لأطول مدة، إنه يستمتع بأقدميته الجديدة التي تعطيه المزيد من الصلاحيات. وهو لعب دورا مؤثرا خلال ولايته، حيث ساعد في صياغة نوع من أحكام الإجماع التي يحبذها .

المحكمة العليا الأمريكية ستيفن براير واشنطن جو بايدن

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