فيضانات ألمانيا تجتاح أوروبا وحصيلة القتلى والمفقودين في ازدياد

برلين- (بي بي سي):

لقي أكثر من 42 شخصا حتفهم وفقد العشرات في غربي ألمانيا بسبب الفيضانات التي تحتاج مناطق من غرب ووسط أوروبا وتعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد.

وكانت الولايات في ألمانيا الأشد تضررا هي ولايات نوردراين فيستفالن وراينلاند بالاتينات بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار ودمرت منازل وطرقا وجسورا.

وتتعرض خدمات الطوارئ لضغوط كبيرة تعيق إجلاء السكان الذين انتظر بعضهم على أسطح المنازل. ويخشى من ارتفاع حصيلة الضحايا والأضرار.

واجتاحت الفيضانات دولا مجاورة لألمانيا. ففي بلجيكا، ارتفع عدد القتلى إلى ستة أشخاص، بعد العثور على أربع جثث في بلدة قريبة من الحدود الألمانية.

وفي مدينة لييج البلجيكية أيضا، طلب العمدة من السكان إخلاء المدينة، أو اللجوء إلى الطوابق الأعلى في مساكنهم في حال تعذرت عليهم المغادرة. كما تشعر السلطات المحلية بالقلق من مخاطر انهيار جسر في المنطقة.

وفي هولندا، لا تزال المياه ترتفع في أجزاء من منطقة والون، وتم إخلاء العديد من دور الرعاية في مقاطعة ليمبورغ الجنوبية.

وفي سويسرا، أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد ارتفاع منسوب المياه في بعض بحيرات البلاد إلى مستويات خطيرة.