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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 42 شخصاً على الأقل

03:19 م الخميس 15 يوليه 2021
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 42 شخصاً على الأقل

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 42 شخص

وكالات:

أعلنت الشرطة الألمانية وأجهزة الإسعاف، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تضرب غرب ألمانيا إلى 42 شخصاً على الأقل إضافة إلى فقدان آخرين.

وقال متحدث باسم شرطة كوبلنتس لوكالة فرانس برس، إن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط "أربعة قتلى في منطقة ارفايلر ماتوا بسبب الطقس أو بسبب كوارث".

ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا. ففي بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل تقع على ضفاف نهر وأحصت الشرطة عشرات المفقودين صباحاً. وتبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار.

وتقع المناطق المتضررة في راينلاند بالاتينات التي ضربتها مثل كل غرب ألمانيا أمطار أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجارا وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.

ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى اسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات. ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم إذا أمكن و"الصعود إلى الطوابق العليا إذا لزم الأمر".

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