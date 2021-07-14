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السعودية تجدد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

12:16 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
السعودية تجدد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

السعودية

وكالات

مجلس الوزراء، جلسته مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام ( 1442هـ ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وآثارها، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل هذه الجهود المباركة بالنجاح والتوفيق.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا دعم المملكة ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث ( مصر والسودان وإثيوبيا ) للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

السعودية مصر السودان الحقوق المائية الملك سلمان بن عبدالعزيز سد النهضة

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