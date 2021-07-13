مصادر: البيت الأبيض يحذر الشركات الأمريكية من مخاطر العمل في هونج كونج

واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم إصدار تحذير للشركات الأمريكية من تزايد مخاطر العمل في هونج كونج، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد الضغوط على الصين بسبب إجراءاتها الصارمة في هونج كونج التي تعتبر مركزا ماليا دوليا مهما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه المخاطر تتضمن أيضا قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية المحفوظة في هونج كونج.

وأضافت المصادر أن التحذير الذي كانت صحيفة فاينانشال تايمز أول من أشارت إليه، سيكون في صورة مشورة اقتصادية.

ويبرز مثل هذا التحذير من جانب إدارة الرئيس جو بايدن مدى قلق واشنطن بشأن المستعمرة البريطانية سابقا، مع تصاعد إجراءات القمع التي شنتها بكين ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج عام 2019.

وبحسب مصدرين من المصادر فإن ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية الأمريكية تعتزم زيارة الصين في نهاية يوليو الحالي.

وبحسب المصادر أيضا فإنه من بين المخاطر التي تهدد الشركات الأمريكية القانون الصيني الذي يسمح لبكين باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي جهة تلتزم بالعقوبات الأمريكية على الصين.

من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لما تعتبره تدخلا أمريكيا في شؤون هونج كونج حيث قال تشاو ليجيان المتحدث باسم الوزارة ردا على سؤال حول هذه الأنباء إن مدينة هونج كونج أصبحت أكثر استقرارا في ظل قانون الأمن الوطني الجديد.