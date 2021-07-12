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جونسون يعتزم رفع قيود كورونا رغم زيادة الإصابات

06:52 م الإثنين 12 يوليه 2021
جونسون يعتزم رفع قيود كورونا رغم زيادة الإصابات

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أكدت حكومة بوريس جونسون أنه سيتم عمليا رفع جميع قيود كورونا الباقية اعتبارا من 19 يوليو الحالي حسبما هو مقرر ، رغم الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابة بالفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكس بلين المتحدث باسم رئيس الوزراء صرح للصحفيين اليوم الاثنين بأن القيود القانونية على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات سيحل محلها إرشادات "تتوقع" ببساطة من الناس توخي الحذر وإبداء ضبط النفس في الوقت الذي يظل فيه عدد الإصابات الجديدة مرتفعا.

وأضاف المتحدث أن جميع أنشطة الأعمال ، بما في ذلك النوادي الليلية سيسمح لها بالفتح دون وضع أي حدود على أعداد الرواد ، لكن سيتم "حثها" على الطلب من الرواد إثبات تلقي التطعيم أو سلبية اختبار فيروس كورونا وذلك في أوقات الاكتظاظ .

وبالمثل سوف "تتوقع وتوصي" الحكومة الأشخاص بمواصلة ارتداء الكمامات في المناطق المزدحمة مثل النقل العام.

وأضاف بلين أنه سيكون هناك أيضا "عودة تدريجية لأماكن العمل" هذا الصيف رغم أن الحكومة لم تعد بعد الآن تصدر تعليمات للأشخاص بالعمل من المنزل.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى نحو 30 ألفا، وتحذير وزير الصحة ساجد جاويد من أن هذا الرقم قد يصل قريبا إلى 100 ألف.

بوريس جونسون لندن الكمامة فيروس كورونا

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