جيش الاحتلال يعلن تسهيلات لقطاع غزة في أعقاب الهدوء الأمني الأخير

تل أبيب-(د ب أ):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين تسهيلات لقطاع غزة، من بينها توسيع مساحة الصيد البحري، وذلك في أعقاب الهدوء الأمني في الفترة الأخيرة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أنه "في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من تسعة إلى 12 ميلا بحريا ابتداء من صباح اليوم الإثنين".

كما سيسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. كما سيسمح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وأكد المتحدث أن استمرار الإجراءات المدنية التي صدق عليها المستوى السياسي مشروطة بالحفاظ على الاستقرار الأمني.