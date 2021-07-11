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شكري يؤكد أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

09:20 م الأحد 11 يوليه 2021
شكري يؤكد أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تحريك الجمود القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مسار تفاوضي عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سامح شكري اليوم الأحد ببروكسل مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

صرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري، شدد - في هذا الصدد - على أن القاهرة لن تتوانى عن دعم كافة الجهود الدولية وصولًا إلى تحقيق تلك الغاية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة بشأنها، مؤكدًا التطلُع لأن تراعي الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تقويض فرص خلق المناخ المناسب للسلام والاستقرار وتُزيد من التوتر واحتمالات التصعيد.

ونوه شكري- في هذا الإطار- بما تبذله مصر في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يستلزم تضافُر الجهود لإنجاح تلك المساعي تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.

هذا المحتوى من

سامح شكري فلسطين الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن القدس

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