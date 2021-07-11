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خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان مباحثات رسمية حول تعزيز التعاون الثنائي

03:07 م الأحد 11 يوليه 2021
خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان مباحثات رسمية حول تعزيز التعاون الثنائي

خادم الحرمين وسلطان عمان

الرياض- (أ ش أ):

عقد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية له تلبية لدعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان في استقباله ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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خادم الحرمين وسلطان عمان الملك سلمان هيثم بن طارق السعودية

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