خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان مباحثات رسمية حول تعزيز التعاون الثنائي

الرياض- (أ ش أ):

عقد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عمان هيثم بن طارق، الذي يزور المملكة حاليا.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وكان السلطان هيثم بن طارق، قد وصل في وقت سابق من اليوم، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية له تلبية لدعوة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان في استقباله ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.