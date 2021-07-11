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رئيس الوزراء الإسرائيلي: لبنان على حافة الانهيار وإسرائيل على أهبة الاستعداد

01:36 م الأحد 11 يوليه 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لبنان على حافة الانهيار وإسرائيل على أهبة الاستعداد

وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن لبنان أصبح حاليا على حافة الانهيار نتيجة لـ"استيلاء إيران" عليه، مؤكدا أن تل ابيب تتابع التطورات في هذا البلد عن كثب، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال بينيت اليوم الأحد في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن، ويجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم".

وشدد بينيت أنه ووزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني جانتس يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، مضيفا أن إسرائيل "ستبقى على أهبة الاستعداد".

وتطرق بينيت إلى إعلان إسرائيل أمس عن إحباطها محاولة لتهريب أكبر شحنة من الأسلحة النارية منذ سنوات إلى أراضيها من لبنان، واصفا هذا الحادث بأنه "مجرد مثال واحد من بين العديد"، وأضاف: "سنواصل المتابعة".

نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي لبنان إسرائيل

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