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وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان تطورات قضية سد النهضة

09:50 م السبت 10 يوليه 2021
وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان تطورات قضية سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

بحث وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، المُستجدات على الساحة الليبية، وكذا تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء الأوضاع الإقليمية، وضرورة تكاتف الجهود نحو تغليب الحلول السلمية للقضايا العربية على نحو يحفظ وحدة الدول العربية واستقلال أراضيها، وينأى بها عن أي تجاذبات لا تراعي مصالحها وحقوق شعوبها في الاستقرار والنماء.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير شكري أعرب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، والدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف أُطرها، بما يخدم مصالح البلدين ويُلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

سامح شكري مصر الجزائر سد النهضة اثيوبيا رمطان لعمامرة

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