العاهل الأردني يؤكد لرئيس إسرائيل هاتفيا أهمية العمل لتحقيق السلام العادل

وكالات:

تلقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، أكد خلاله على أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت إن "الملك عبدالله الثاني تلقى اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، أكد جلالته خلاله أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وشدد الملك الأردني على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لهذا الحل، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".