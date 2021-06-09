Masrawy logo white

الإمارات ترسل شحنة من لقاح كورونا إلى بيلاروسيا

09:31 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
الإمارات ترسل شحنة من لقاح كورونا إلى بيلاروسيا

لقاح كورونا

أبوظبي - أ ش أ

أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 11 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، إلى بيلاروسيا لدعم جهودها في التصدي للجائحة.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأربعاء إلى توفير حماية أكبر للشرائح الضعيفة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للحد من انتشار جائحة "كورونا".

كما تسهم هذه المساعدات في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها بيلاروسيا للتصدي لجائحة " كوفيد - 19"، في ظل ظهور سلالات جديدة، وللمساعدة في بلوغ مرحلة التعافي من الأزمة الصحية الراهنة.

وحرصت دولة الإمارات منذ بداية أزمة " كوفيد - 19 "، على القيام بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعوب في مختلف أنحاء العالم وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساعدة للعديد من الدول لتجاوز تداعيات جائحة "كورونا".

هذا المحتوى من

لقاح كورونا بيلاروسيا فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

مقتل عشرة من عمال نزع الألغام شمال أفغانستان.. وطالبان تنفي تورطها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا