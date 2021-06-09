مقتل عشرة من عمال نزع الألغام شمال أفغانستان.. وطالبان تنفي تورطها

كابول - أ ش أ

قُتل ما لا يقل عن 10 من عمال إزالة الألغام وأصيب 14 آخرون في كمين في إقليم بغلان شمال أفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، إن مسلحي طالبان اقتحموا مجمع لوكالة لنزع الألغام الليلة الماضية وأطلقوا عليهم الرصاص، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 منهم.

وأكدت وزارة الداخلية إصابة 14 آخرين في الهجوم.

ووقع الحادث في منطقة بغلان المركزية في "هالو ترست"، وهي منظمة غير حكومية بريطانية أمريكية متخصصة في إزالة الألغام والتخلص من الذخائر.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على هذه الأنباء.

بدورها.. نفت حركة طالبان تورطها في الهجوم الذي استهدف عمال يعملون لحساب منظمة "هالو ترست" لإزالة الألغام في شمال أفغانستان.

وذكر تليفزيون شبكة "فرانس 24" اليوم /الأربعاء/ أن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، ألقى باللائمة على حركة طالبان في هذا الهجوم، إلا أن المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، نفى تورط المسلحين في الهجوم.