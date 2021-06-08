أمريكا تخفف تحذيرات السفر لعدد من الدول تراجع بها إصابات كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تعمل الولايات المتحدة على تخفيف التحذيرات من السفر لقائمة من عشرات الدول، تضم فرنسا وألمانيا، وليبيا والأردن، وأصدر أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن بشأن فيروس كورونا، تحذيرا بشأن سلالة "دلتا" التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأضاف فاوتشي "إنها تتفشى بصورة أساسية" في المملكة المتحدة، "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة." وذكر أنه تم حتى الآن تسجيل سلالة دلتا في 60 دولة، من بينها الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دراسة جديدة للتحقيق في أصول كوفيد-19 بعد تقييمات متضاربة حول مكان بدء تفشي المرض، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت شركة فايزر/بيونتيك اختبار لقاحها على الأطفال دون سن 12 عاما في دراسة في مراحلها المتأخرة.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن تخفف كندا قواعد الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في ظل تصاعد الضغط على الحكومة لتخفيف القيود مع اقتراب موسم السياحة الصيفي.