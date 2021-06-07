رويترز: الكنيست الإسرائيلي يحدد موعدا للتصويت على حكومة بينيت

وكالات:

أعلن يائير ليفين رئيس الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحلول 14 يونيو، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وشكل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافا من عدة أحزاب للإطاحة بنتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاما.

وقال ليفين أمام المجلس "سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون 7 أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021".

وأضاف أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.

وكان لابيد المكلف بتشكيل الحكومة، توصل إلى اتفاق مع نفتالي بينيت وأحزاب معارضة لنتنياهو، لتشكيل حكومة على أن يتولى بينيت رئاستها في الفترة الأولى.