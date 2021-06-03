سنغافورة بصدد فتح تحقيق بحادث "السفينة الغارقة" قرب سريلانكا

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أنها بصدد إجراء تحقيق خاص بها، بشأن سفينة حاويات منكوبة محملة بالمواد الكيميائية بدأت تغرق أمس الأربعاء قبالة سواحل سريلانكا، ما يهدد بكارثة بيئية.

وقالت الهيئة في وقت متأخر أمس الأربعاء إنها "على تواصل مستمر مع السلطات السريلانكية" بشأن السفينة "إم.في. إكس-برس بيرل" التي ترفع علم سنغافورة، والتي اشتعلت فيها النيران قبل أسبوعين، بينما كانت راسية بالقرب من كولومبو.

كانت السفينة في طريقها من الهند إلى سنغافورة، حيث جرى تسجيلها في فبراير الماضي.

وفشلت محاولة سحب السفينة إلى المياه العميقة بعيدا عن الميناء الرئيسي في كولومبو أمس الأربعاء حيث غرض جزء منها في الماء، ما تسبب في مخاوف من تسرب الوقود والمواد الكيميائية في مياه البحر.

وقال مالكو السفينة، شركة "إكس-برس فريدرز"، اليوم الخميس إن "الجزء الخلفي يرتكز على قاع البحر، على عمق نحو 21 مترا" وإنه "لا توجد إشارات على وجود حطام أو تقارير عن تلوث نفطي حتى الساعة 07:00 بتوقيت سريلانكا (23:00 الأربعاء بتوقيت جرينتش)".

وأعلنت الهيئة إنها تعمل مع المسؤولين في سريلانكا، "لوضع تدابير لتقليل مدى التداعيات البيئية".

وقالت إن السفينة "تم تسليمها من حوض بناء السفن في فبراير 2021 مع مجموعة كاملة من الشهادات التصنيفية والقانونية المعمول بها"، مشيرة إلى "معايير صارمة وبرنامج رقابة".