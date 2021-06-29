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رويترز: الإمارات أمهلت إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية

11:59 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
رويترز: الإمارات أمهلت إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية

أرشيفية

أبوظبي- (بي بي سي):

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالحكومة الإيطالية، الاثنين، القول إن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب طائراتها وجنودها من قاعدة عسكرية في البلاد بحلول الثاني من يوليو المقبل، فيما بدا كردّ فعل على وقف روما صفقة بيع صواريخ إلى الإمارات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات جارية لحل الأمر.

وتستخدم إيطاليا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة المنهاد الجوية التي تضم طائرات من دول مختلفة في رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وأعلنت إيطاليا في يناير الفائت أنها أوقفت بيع آلاف الصواريخ إلى السعودية والإمارات، في ظل التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان.

وكانت المبيعات التي أوقفتها روما جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو، أُبرمت عام 2016، في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة ماتيو رينتسي.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية، هذا الشهر، عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إنها استدعت السفير الإماراتي في روما بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية ْعلى متنها 4.

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أبوظبي الإمارات إيطاليا المحيط الهندي أفغانستان

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