الصين تستعد لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي في البلاد

بكين- (بي بي سي):

تحتفل الصين بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي من خلال عدد كبير من الفاعليات التي تهدف إلى تلميع صورة الحزب في الداخل والخارج.

يأتي ذلك تماشياً مع دعوة الرئيس شي جين بينج للتركيز على عرض المزيد من القصص الإيجابية عن الماضي.

وقال الرئيس شي، الذي قدم ميداليات لأعضاء الحزب البارزين، الثلاثاء، إن الحزب الشيوعي سطر "فصلاً رائعاً في تاريخ الأمة الصينية، حيث حقق الاستقلال والازدهار للبلاد".

ومن المقرر أن تشمل الاحتفالات بذكرى مرور 100 عام على إنشاء الحزب، فاعليات متنوعة، منها عرضٌ جماهيري في الاستاد الأولمبي في بكين - سيُذاع لاحقًا - يسلط الضوء على الإنجازات التي تفخر بها الصين، من دون أية إشارة إلى الاضطرابات الكبرى التي وقعت بالبلاد في تلك الحقبة وأودت بحياة الملايين .

والحزب الشيوعي، هو الحزب الحاكم الوحيد والمهيمن في الصين، وكان قد تأسس في يوليو 1921 في مدينة شنجهاي، ووصل إلى السلطة عام 1949.