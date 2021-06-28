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سوريا وإيران تبحثان العلاقات الاستراتيجية ومسار استانا

11:34 م الإثنين 28 يونيو 2021
سوريا وإيران تبحثان العلاقات الاستراتيجية ومسار استانا

بشار الأسد

دمشق - ( دب ا)

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأثنين كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق.

وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية الدور الذي تقوم به اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وخاصة على الصعيد الاقتصادي بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، بحسب وكالة الانباء العربية السورية للأنباء (سانا) .

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي، ولاسيما جدول أعمال اجتماعات مسار أستانا، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار الجهود السياسية التي تبذل على هذا المسار لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة سورية وشعبها، وأهمية متابعة لجنة مناقشة الدستور عملها دون أي تدخلات خارجية.

من جانبه أكد خاجي مجدداً حرص إيران على لعب دور فعال في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في دعم اقتصادها في مختلف القطاعات، بما يخفف من أعباء الحصار الغربي الجائر على الشعب السوري.

كما التقى فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري مع خاجي وتناول الجانبان التحضيرات المتعلقة باجتماع أستانا القادم وتطرقا إلى الجوانب المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور حيث أكدا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وأن اللجنة يجب أن تعمل بملكية وقيادة سوريا دون أي تدخل تحت أي ذريعة وبأي شكل.

بشار الأسد سوريا دمشق إيران وزارة الخارجية الإيرانية

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