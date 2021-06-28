Masrawy logo white

المجلس الرئاسي الليبي يطالب رئيس الحكومة بتسمية وزير للدفاع

10:55 م الإثنين 28 يونيو 2021
المجلس الرئاسي الليبي يطالب رئيس الحكومة بتسمية وزير للدفاع

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس - (د ب أ)

طالب المجلس الرئاسي مساء الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ووجه المجلس الرئاسي كتابًا لرئيس الحكومة مساء اليوم الإثنين، دعاه فيه لحضور اجتماع وصفه بالهام سيعقد يوم الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب المجلس في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.

وفي جلسة منح الثقة للحكومة في مارس الماضي، وأثناء عرض الدبيبة حكومته أمام مجلس النواب، فضل رئيس الحكومة تأجيل تسمية وزير الدفاع، وشغل شخصيا هذا المنصب بشكل مؤقت لحين حصول توافق حول هذه الحقيبة السيادية من قبل أطراف النزاع الليبي في شرق البلاد وغربها، حسب وصفه.

عبد الحميد الدبيبة المجلس الرئاسي الليبي مجلس النواب الليبي

الخبر التالى:

"فورين بوليسي": الغارات الأمريكية الأخيرة تكشف تصاعد التهديدات من الطائرات المسيرة الإيرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

389

إصابات اليوم

30

وفيات اليوم

657

متعافون اليوم

280394

إجمالي الإصابات

16092

إجمالي الوفيات

210052

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا