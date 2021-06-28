المجلس الرئاسي الليبي يطالب رئيس الحكومة بتسمية وزير للدفاع

طرابلس - (د ب أ)

طالب المجلس الرئاسي مساء الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير.

ووجه المجلس الرئاسي كتابًا لرئيس الحكومة مساء اليوم الإثنين، دعاه فيه لحضور اجتماع وصفه بالهام سيعقد يوم الأحد القادم بمكتب القائد الأعلى للجيش، وذلك للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

وطالب المجلس في كتابه لرئيس الحكومة، باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة لمجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع.

وفي جلسة منح الثقة للحكومة في مارس الماضي، وأثناء عرض الدبيبة حكومته أمام مجلس النواب، فضل رئيس الحكومة تأجيل تسمية وزير الدفاع، وشغل شخصيا هذا المنصب بشكل مؤقت لحين حصول توافق حول هذه الحقيبة السيادية من قبل أطراف النزاع الليبي في شرق البلاد وغربها، حسب وصفه.