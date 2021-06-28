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وزير الخارجية الإيطالي يؤكد أهمية دور بلاده في استقرار ليبيا

02:21 م الإثنين 28 يونيو 2021
وزير الخارجية الإيطالي يؤكد أهمية دور بلاده في استقرار ليبيا

لويجي دي مايو

روما- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أهمية الدور الذي تلعبه بلاده في استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تشجع نهجا جديدا خاصا بمنطقة المتوسط الموسع مع التركيز على قضايا مثل إدارة تدفقات الهجرة، والطاقة، والتحول الرقمي ومنع الأزمات والصراعات وإيجاد حلول لها.

وأوضح دي مايو - وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية - أن قرار اختيار مدينة ماتيرا (مقاطعة بازيليكاتا ـ جنوب) مقرا لانعقاد قمة مجموعة العشرين، التي ستنطلق اليوم وحتى الـ 30 من يونيو الجاري، سيضع جنوب إيطاليا في مركز العالم، لافتا إلى إيطاليا هي الممر الأوروبي لمنطقة المتوسط، والجنوب يمثل قلب هذا الممر جغرافيا.

وقال دي مايو إن "صندوق التعافي يشكل فرصة لا تتكرر لإعادة إطلاق الجنوب، وهو كما أكرر، عنصر أساسي لإنعاش البلد بأكمله.. لهذا السبب تم اختيار إعادة التوازن الإقليمي باعتباره أولوية شاملة للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، كما يتضح من الـ 100 مليار يورو المخصصة".

هذا المحتوى من

Asha
لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي ليبيا الهجرة الطاقة إيطاليا

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