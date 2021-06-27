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غدًا.. شكري يشارك بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

10:47 م الأحد 27 يونيو 2021
غدًا.. شكري يشارك بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد غدًا الاثنين بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي للتنظيم الإرهابي.

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضًا أن يشارك الوزير شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما يعقد وزير الخارجية، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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سامح شكري وزير الخارجية داعش التحالف الدولي

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