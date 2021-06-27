السعودية تعلن اعتراض هجوم صاروخي حوثي على المناطق الجنوبية

وكالات:

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، اعتراض صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن فجر اليوم، أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته ميلشيات الحوثي على المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.