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السعودية تعلن اعتراض هجوم صاروخي حوثي على المناطق الجنوبية

10:49 م الأحد 27 يونيو 2021
السعودية تعلن اعتراض هجوم صاروخي حوثي على المناطق الجنوبية

صاروخ باليستي - صورة ارشيفية

وكالات:

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، اعتراض صاروخين باليستيين، أطلقتهما ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن فجر اليوم، أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته ميلشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها".

وسبق أن أعلن التحالف العربي في اليمن، أمس السبت، عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته ميلشيات الحوثي على المملكة بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة.

صاروخ باليستي السعودية الحوثيين التحالف العربي

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