الرئيس العراقي والعاهل الأردني يشددان على أهمية التنسيق مع مصر لتخفيف توترات المنطقة

بغداد- (أ ش أ):

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أهمية التنسيق الثلاثي مع مصر من أجل حلحلة الأزمات وتخفيف التوترات التي تشهدها المنطقة، وخصوصا الأزمات القائمة في سوريا واليمن وليبيا والانطلاق نحو آفاق الحل السياسي عبر التلاقي والحوار.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن ذلك جاء خلال استقبال برهم صالح للملك عبدالله، حيث بحثا التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر، وتعزيزه عبر التواصل الجغرافي من أجل تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية عبر دعم الاستثمار والمدن الصناعية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية، بما يعود بالمنفعة لشعوب البلدان الثلاثة وخدمة المنطقة.

كما استعرضا تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية، وأزمة التغير المناخي وحماية البيئة التي تعتبر خطرا مشتركا يهدد الجميع.

وأشاد الرئيس صالح بدور الأردن الداعم للعراق، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وضرورة العمل المشترك من أجل تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات التي تهمّ البلدين وتضمن مصالح الشعبين، معربا عن تطلعه للتعاون والتنسيق المشترك من أجل تخفيف التوترات في المنطقة.

من جانبه، أكد الملك عبدالله وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مشددا على أهمية الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وضرورة تعزيز التعاون الثلاثي المشترك بين العراق والأردن ومصر بما يحقق المصالح المشتركة.