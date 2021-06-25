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شكرى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية

05:28 م الجمعة 25 يونيو 2021
شكرى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية الصين العلاقات الثنائية

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيًا، اليوم الجمعة، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

وناقش الجانبان كذلك، التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من كافة جوانبه وأبعاده.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري الصين وزارة الخارجية المصرية وانج يي أحمد حافظ

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