جنوب إفريقيا تسجل ارتفاعًا قياسيًا في إصابات كورونا بمركزها الاقتصادي

جوهنسبرج (د ب أ)

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إقليم جاوتينج المركز الصناعي بجنوب إفريقيا إلى مستوى قياسي، مما أثار تحذيرات بشأن طاقة المستشفيات ودعوات إلى فرض قيود أكثر صرامة.

ويعيش ربع سكان جنوب إفريقيا في الإقليم الذي يضم جوهانسبرج، أكبر مدن البلاد والعاصمة بريتوريا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المعهد الوطني للأمراض المعدية قوله إن 67% من الإصابات التي تم تسجيلها اليوم الثلاثاء في جنوب إفريقيا كانت في جاوتينج، في حين قفز عدد حالات النقل إلى المستشفيات الإقليمية بنحو الثلث في الأسبوع الماضي إلى أكثر من 5200 حالة.

كما ارتفعت الحالات اليومية في جاوتينج بنسبة 38 % خلال الفترة نفسها، مما يعني أن أرقام دخول المستشفيات المستشفيات ستتفاقم.

وسيؤدي هذا الوضع إلى زيادة الضغط على إمدادات الأسرة والأكسجين والعاملين في مجال الصحة.

وقال مفوييسي مزوكوا، نائب رئيس الجمعية الطبية بجنوب إفريقيا، في مقابلة إن القضية هي أننا لم نصل إلى الذروة في جواتينج. سيكون هذا تحديا كبيرا وربما نحتاج إلى اللجوء إلى كل الخيارات التي لدينا، حتي باستخدام مستشفيات الجيش.