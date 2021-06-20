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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة

11:27 ص الأحد 20 يونيو 2021
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي سيبدأ اليوم الأحد زيارة رسمية للولايات المتحدة، حيث سيحل ضيفًا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه كان من المفترض أن تتم الزيارة في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب تتعلق بتقييم الوضع الأمني والمواجهات بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة.

وسيجري كوخافي خلال الزيارة لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، من بينهم مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن.

وسوف تتطرق اللقاءات إلى كافة التحديات الأمنية المشتركة وعلى رأسها ملف التهديد النووي الإيراني، وجهود طهران لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص، إلى جانب جهود حزب الله اللبناني في تعزيز تواجده.

الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة قطاع غزة الجيش الأمريكي

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