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فنزويلا: 1273 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 4ر259 ألف حالة

08:11 ص الأحد 20 يونيو 2021
فنزويلا: 1273 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 4ر259 ألف حالة

أرشيفية

كراكاس - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 1273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 20 حالة وافدة من الخارج.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 259 ألفا و413 حالة، تعافى منها 239 ألفا و480 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 16 ألفا و990 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2943 حالة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.

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