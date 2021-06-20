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إصابات كورونا حوال العالم تلامس 178 مليونا و170 ألفا.. والوفيات 3 ملايين و859 ألفا

07:46 ص الأحد 20 يونيو 2021
إصابات كورونا حوال العالم تلامس 178 مليونا و170 ألفا.. والوفيات 3 ملايين و859 ألفا

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و169 ألفا و980 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و859 ألفا و178 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و537 ألفا و995 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 601 ألف و741 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و864 ألفا و33 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 386 ألفا و281 حالة.

هذا المحتوى من

Asha
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