الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للعمل مع إيران بعد فوز رئيسي

بروكسل - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم السبت أنه مستعد للعمل مع إيران بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "من المهم أن تستمر الجهود الدبلوماسية المكثفة لإعادة (الاتفاق النووي) إلى مساره الصحيح".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم السبت فوز المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الجمعة.

ومن المقرر ان يخلف رئيسي، وهو رجل دين محافظ ومقرب من المرشد الأعلى آية الله على خامنئى وتتهمه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بانتهاك حقوق الانسان ، الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في أغسطس المقبل.

وسيشكل رئيسي تغييرا كبيرا في اتجاه الحكومة في إيران بعد ثماني سنوات في عهد روحاني الذي مُنع من الترشح مجددا بسبب تحديد فترة الولاية الرئاسية، وذلك بعد فترتين في منصبه.

ومن المتوقع أن يكشف رئيسي عن المزيد من خططه غدا الأحد عندما يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات .

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم السبت إن رئيسى حصل على ما لا يقل عن 8ر17 مليون صوت من إجمالى 6ر28 مليون صوت تم الإدلاء بها أمس الجمعة. ومن المتوقع صدور النتائج النهائية غدا الأحد.

ويعتقد خبراء أن رئيسي لن يستمر على المسار الإصلاحي للرئيس حسن روحاني، حيث ركز خلال حملته الانتخابية بشكل أكبر على القضايا الاقتصادية وتعهد بوضع نهاية سريعة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.