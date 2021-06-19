الجيش اليمني: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في معارك بمأرب

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بمقتل واصابة عشرات الحوثيين في معارك وغارات للتحالف العربي بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت"، عن العميد عبده الذيباني، رئيس عمليات جبهة الكسارة قوله إن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خسرت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها بنيران الجيش في جبهة الكسارة، غربي مأرب.

وأوضح العميد الذيباني، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل رصدت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه مواقع في الجبهة "وأحبطتها".

وأشار العميد الذيباني إلى أن المعارك أدت كذلك إلى تدمير 8 عربات تابعة للميليشيات.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي)، "كانت حاضرة بقوة خلال المواجهات ونفذت غارات جوية محكمة استهدفت بها تعزيزات للميلشيا الحوثية كانت قادمة من محافظة صنعاء ودمرتها بالكامل".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ويوم أمس الجمعة، أعربت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ ازاء استمرار تأثير القتال على المدنيين واستهداف الأعيان المدنية في مأرب، التي تحاول جماعة الحوثي الاستيلاء عليها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر.