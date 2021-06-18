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روسيا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر القادم

05:30 م الجمعة 18 يونيو 2021
روسيا تنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر القادم

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت روسيا أنها ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر من العام الجاري، مشيرة إلى أنها أرسلت إشعارًا بالانسحاب إلى الدول الوديعة (المجر وكندا) للمعاهدة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن القانون الروسي بشأن فسخ روسيا لمعاهدة الأجواء المفتوحة دخل حيز التنفيذ اليوم، موضحًا أنه تم إرسال الإخطارات المنصوص عليها في المعاهدة إلى (المجر وكندا) وبقية الدول المشاركة من خلال السفارات الروسية في العواصم المعنية والوفود الروسية إلى اللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة في فيينا.

وأضاف البيان: "أن روسيا أخطرت جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة بعد ستة أشهر من إرسال الإخطار، وبالتالي سيتم الانسحاب في 18 ديسمبر من العام الجاري".

وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة للولايات المتحدة، لافتا إلى ضرورة أن يدرك الغرب أنه من المستحيل ضمان أمنه دون مراعاة مصالح روسيا وحلفائها.

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