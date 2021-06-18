السعودية تعلن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع بدءًا من يوليو

الرياض - (د ب أ):

قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الجمعة، إن الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون متاحة للجميع بدءا من الشهر المقبل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت مؤخرا أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا المستجد متاحة لفئة كبار السن من 60 عاما فأكثر، وذلك عبر جميع مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة.

وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، أكد في وقت سابق أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أن المملكة ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توافره بكميات كبيرة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، إن تأخر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يحفّز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات.

وشدد على أنه "لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من أجل الصالح العام، كما تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات كوفيد- 19، أنه ليست هناك مدة مثالية بين الجرعتين".

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في السعودية 38ر16 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.