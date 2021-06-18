الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن "صفقة تبادل لقاحات" مع السلطة الفلسطينية

(وكالات):

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها ستسلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "قبل انتهاء صلاحيتها"، مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة من شركة فايزر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع في بيان، إن إسرائيل "اتفقت والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحول إسرائيل بموجبه حوالى مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف البيان: "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

ولم تعلق السلطة الفلسطينية ومقرها مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، على الفور على هذه المعلومات.

وأطلقت إسرائيل حملة تطعيم واسعة في نهاية ديسمبر الماضي، بعد اتفاق مع مجموعة الأدوية العملاقة "فايزر".

وتلقى حتى الآن أكثر من 5 ملايين من أصل 9.3 ملايين إسرائيلي (55 بالمئة من السكان) جرعتين من لقاح "فايزر".

وفي الجانب الفلسطيني، تلقى 260 ألفا و713 شخصا جرعتين فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.