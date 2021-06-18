"مسيرة نُصرة النبي".. مواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين في القدس (فيديو)

كتبت- إيمان محمود:

في أعقاب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، بعد محاولة قمع مسيرات خرجت لنُصرة النبي محمد ﷺ.

ونقل موقع "سوا" الفلسطيني عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى من جهة باب السلسلة وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

فيما أكدت وكالة "معًا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بقنابل الغاز والصوت وأطلقت الرصاص المطاطي باتجاه المصلين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

جاء خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد ﷺ، بعد إساءة مستوطنين لشخصه الكريم ﷺ بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام".

كما حمل المستوطنون لافتة تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة، وإقامة هيكلهم المزعوم في منطقة ساحة باب العمود في القدس المحتلة.

شاهد: قوات الاحتلال تطلق النار على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ووقوع عدد من الإصابات .pic.twitter.com/nq3aSwtfv7 — صفد الإخبارية (@safadpal0) June 18, 2021

وأظهرت مقاطع مصورة قوات الاحتلال وهي تطلق الرصاص على فلسطينيين تجمعوا داخل باحة الأقصى المبارك، كما أظهرت مقاطع أخرى عناصر من الاحتلال تعتقل بعض الشباب الفلسطينيين.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 3 فلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال في الوقفة المنددة بالإساءة للرسول ﷺ في القُدس المحتلة، وإصابة 47 مواطنًا خلال المواجهات المندلعة في بلدة بيتا جنوب نابلس (42 إصابة بالاختناق، 5 إصابات بالرصاص المطاطي).

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

مواجهات بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان داخل #المسجد_الأقصى.#إلا_رسول_الله pic.twitter.com/EIqe17Y1iZ — محمد الداية 𓂆 (@mohammedddaya1) June 18, 2021

بدوره، قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس إنه "على الأعداء أن يدركوا مدى حبنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومنزلته في قلوب المسلمين، وأن رسالته ومعجزته قائمة".

وخلال خطبة الجمعة في مسجد كفر كنا الذي يخطب فيه الشيخ الأسير كمال الخطيب، أكد الشيخ صبري أن "ما حصل بحق الرسول الكريم ﷺ صدر من مجموعة من المستوطنين الموتورين المتطرفين في مسيرة الأعلام".

وشدد خطيب الأقصى على أن "الإساءات للرسول ﷺ لا تضيره لكنها إساءة للمسلمين جميعًا".

كما ثمن عكرمة دور الفلسطينيين في الداخل المحتل في حماية القدس، داعيًا إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى.

وقال خطيب الأقصى: "إذا تحركت القدس تحركت فلسطين وأهل الداخل في قلب الحدث، وعند وجودهم في القدس فهم يثبتون ذلك".