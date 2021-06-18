باكستان تسجل 1043 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 946 ألفا و227 شخصًا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و913 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 888 ألفا و505 حالات، بعدما تماثلت 1410 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 35 ألفا و809 حالات.​