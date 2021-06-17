المملكة المتحدة تدرس فتح السفر الدولي لمتلقي اللقاح المضاد كورونا

لندن - (د ب أ):

يدرس المسؤولون البريطانيون خططا لفتح السفر الدولي للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد- 19، مما يسمح باستئناف السياحة إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة بما في ذلك السوق الأمريكي الحيوي وبعض الوجهات الأوروبية الأكثر شعبية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وبموجب هذه السياسة، التي لا تزال قيد المناقشة داخل الحكومة، لن يحتاج من تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا إلى الخضوع للحجر الصحي عند القدوم من الدول ذات الخطورة المتوسطة فيما يتعلق بإصابات كورونا.

ومن شأن ذلك أن يوفر دفعة كبيرة لشركات الطيران والشركات السياحية، التي تضررت منذ أن دفعت الجائحة لأول مرة الحكومات إلى تقييد السفر عبر الحدود.