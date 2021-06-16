انطلاق القمة "الأمريكية- الروسية" في جنيف

جنيف- "أ ش أ":

انطلقت اليوم، الأربعاء، أول قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بسويسرا.

والتقط الرئيسان صورة جماعية مع الرئيس السويسري جاي بارميلين، قبل بدء أعمال القمة في فيلا "لا جرانج"، حسبما نقل تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي.

وقال الرئيس السويسري:" بالنيابة عن الحكومة السويسرية أرحب بالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف مدينة السلام"، معربا عن سعادته لاستضافة بلاده القمة المشتركة بهدف دفع الحوار والتفاهم المشترك، وعن تمنياته بأن يتمكن الرئيسان الأمريكي والروسي من إجراء حوار صادق من أجل مصلحة البلدين والعالم أجمع.

وتبادل الرئيسان المصافحة قبل الدخول إلى مقر المحادثات التي من المتوقع أن تستمر لأربع أو خمس ساعات.