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انطلاق القمة "الأمريكية- الروسية" في جنيف

02:09 م الأربعاء 16 يونيو 2021
انطلاق القمة "الأمريكية- الروسية" في جنيف

جو بايدن وبوتين

جنيف- "أ ش أ":

انطلقت اليوم، الأربعاء، أول قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بسويسرا.

والتقط الرئيسان صورة جماعية مع الرئيس السويسري جاي بارميلين، قبل بدء أعمال القمة في فيلا "لا جرانج"، حسبما نقل تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي.

وقال الرئيس السويسري:" بالنيابة عن الحكومة السويسرية أرحب بالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف مدينة السلام"، معربا عن سعادته لاستضافة بلاده القمة المشتركة بهدف دفع الحوار والتفاهم المشترك، وعن تمنياته بأن يتمكن الرئيسان الأمريكي والروسي من إجراء حوار صادق من أجل مصلحة البلدين والعالم أجمع.

وتبادل الرئيسان المصافحة قبل الدخول إلى مقر المحادثات التي من المتوقع أن تستمر لأربع أو خمس ساعات.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن وبوتين جو بايدن فلاديمير بوتين روسيا سويسرا القمة الأمريكية - الروسية

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